Владислав Кормишин - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Кормишин
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Кормишин
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь-2
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|1' -81'
|Томь-2 (Томск)
|1:4
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|81'
|19.10.2015
|1' -72'
|Иртыш (Омск)
|3:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|12.10.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|3:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.10.2015
|46' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:3
|Динамо (Барнаул)
|30.08.2015
|1' -74'
|Чита (Чита)
|3:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|23.08.2015
|60' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|14.08.2015
|1' -65'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|11.08.2015
|56' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|19.07.2015
|1' -64'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Иртыш (Омск)