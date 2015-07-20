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    Никита Панькевич - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Андреевич
    Фамилия Панькевич
    Команда ЦРФСО
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 августа 1995 (27 лет)
    Рост 187
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦРФСО 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    08.09.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:2 Спартак К (Кострома)
    01.09.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    25.08.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 1:1 Сочи (Сочи)
    18.08.2015 Был в запасе Химки (Химки) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    12.08.2015 90' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:2 Текстильщик (Иваново)
    04.08.2015 Был в запасе Домодедово (Москва) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    28.07.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 1:2 Волга (Тверь)
    20.07.2015 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:0 ЦРФСО (Смоленск)
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