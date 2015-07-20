Никита Панькевич - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Панькевич
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Панькевич
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|08.09.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|90' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)