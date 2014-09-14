Матти Штейнманн - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Матти
|Фамилия
|Штейнманн
|Команда
|Майнц
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Имя
|Матти
|Фамилия
|Штейнманн
|Команда
|Майнц
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2014
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|1:0
|Байер (Леверкузен)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|3:0
|Гамбург (Гамбург)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Гамбург (Гамбург)
|20.09.2014
|88' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|0:0
|Бавария (Мюнхен)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:0
|Гамбург (Гамбург)