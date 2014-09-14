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    Матти Штейнманн - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Матти
    Фамилия Штейнманн
    Команда Майнц
    Состав Молодежный
    Родной город Гамбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 1995 (28 лет)
    Рост 188
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2014 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 1:0 Байер (Леверкузен)
    25.10.2014 Был в запасе Герта (Берлин) 3:0 Гамбург (Гамбург)
    24.09.2014 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Гамбург (Гамбург)
    20.09.2014 88' -90' Гамбург (Гамбург) 0:0 Бавария (Мюнхен)
    14.09.2014 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:0 Гамбург (Гамбург)
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