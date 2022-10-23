Владислав Кулач - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Кулач
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Кулач
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|66' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|21.11.2022
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|0:1
|Динамо (Киев)
|17.11.2022
|80' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:1
|Александрия (Александрия)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:1
|Ворскла (Полтава)