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    Владислав Кулач - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Владислав
    Отчество Игоревич
    Фамилия Кулач
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2022 66' -90' Динамо (Киев) 3:0 Металлист (Харьков)
    21.11.2022 Был в запасе Верес (Ривне) 0:1 Динамо (Киев)
    17.11.2022 80' -90' Ингулец (Петрово) 1:2 Динамо (Киев)
    13.11.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 0:0 Колос (Ковалевка)
    10.11.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 3:1 Александрия (Александрия)
    23.10.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 1:1 Ворскла (Полтава)
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