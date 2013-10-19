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    Матиас Хенн - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Матиас
    Фамилия Хенн
    Команда Айнтрахт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.2014 1' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    77'
    29.03.2014 Был в запасе Байер (Леверкузен) 1:1 Айнтрахт (Брауншвейг)
    22.02.2014 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 2:1 Айнтрахт (Брауншвейг)
    31.01.2014 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    14.12.2013 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 4:1 Айнтрахт (Брауншвейг)
    19.10.2013 1' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 2:3 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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