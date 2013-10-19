Матиас Хенн - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Хенн
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Хенн
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2014
|1' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|77'
|29.03.2014
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:1
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|22.02.2014
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:1
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|31.01.2014
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|14.12.2013
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|4:1
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|19.10.2013
|1' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|2:3
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)