Эльбейи Гулиев - статистика
#71 | Нападающий
|Имя
|Эльбейи
|Отчество
|Анарович
|Фамилия
|Гулиев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Эльбейи
|Отчество
|Анарович
|Фамилия
|Гулиев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|8
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|28.04.2016
|1' -88'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|32' 40'
|22.04.2016
|60' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|74'
|17.04.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|09.04.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|01.04.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|90'
|11.03.2016
|1' -78'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|06.03.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:6
|Динамо (мол) (Москва)
|66' 79'