Павел Кудряшов - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Кудряшов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Павел
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Кудряшов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -46'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.11.2022
|1' -66'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|25'
|02.11.2022
|1' -83'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|71'
|05.10.2022
|1' -63'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)
|14.09.2022
|81' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)