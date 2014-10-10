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    Джастин Гриоли - статистика

    #87 | Полузащитник
    Имя Джастин
    Фамилия Гриоли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 1987 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2015 Был в запасе Мальта 0:1 Хорватия
    10.10.2015 Был в запасе Норвегия 2:0 Мальта
    16.11.2014 Был в запасе Болгария 1:1 Мальта
    13.10.2014 Был в запасе Мальта 0:1 Италия
    10.10.2014 72' -90' Мальта 0:3 Норвегия
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