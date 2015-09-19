Кирилл Миронов - статистика
#96 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2015
|1' -46'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|27.11.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.11.2015
|1' -70'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|45'
|07.11.2015
|1' -70'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.10.2015
|1' -84'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|22.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.10.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|02.10.2015
|1' -72'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|26.09.2015
|79' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|19.09.2015
|58' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|5:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)