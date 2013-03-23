Элефтериос Мертакас - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Элефтериос
|Фамилия
|Мертакас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паралимни
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Элефтериос
|Фамилия
|Мертакас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паралимни
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кипр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Кипр
|0:0
|Албания
|11.10.2013
|1' -90'
|Исландия
|2:0
|Кипр
|10.09.2013
|Был в запасе
|Кипр
|0:2
|Словения
|06.09.2013
|Был в запасе
|Норвегия
|2:0
|Кипр
|08.06.2013
|Был в запасе
|Швейцария
|1:0
|Кипр
|23.03.2013
|Был в запасе
|Кипр
|0:0
|Швейцария