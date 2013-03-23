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    Элефтериос Мертакас - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Элефтериос
    Фамилия Мертакас
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Паралимни
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1985 (37 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Кипр 0:0 Албания
    11.10.2013 1' -90' Исландия 2:0 Кипр
    10.09.2013 Был в запасе Кипр 0:2 Словения
    06.09.2013 Был в запасе Норвегия 2:0 Кипр
    08.06.2013 Был в запасе Швейцария 1:0 Кипр
    23.03.2013 Был в запасе Кипр 0:0 Швейцария
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