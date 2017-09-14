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    Деян Блажевски - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Деян
    Фамилия Блажевски
    Команда Вардар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вардар 3 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Вардар (Скопье) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    23.11.2017 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Вардар (Скопье)
    90'
    02.11.2017 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:0 Вардар (Скопье)
    19.10.2017 Был в запасе Вардар (Скопье) 0:6 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    28.09.2017 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:1 Вардар (Скопье)
    90'
    14.09.2017 1' -70' Вардар (Скопье) 0:5 Зенит (Санкт-Петербург)
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