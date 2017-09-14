Деян Блажевски - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Блажевски
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Блажевски
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вардар
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Вардар (Скопье)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|23.11.2017
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Вардар (Скопье)
|90'
|02.11.2017
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Вардар (Скопье)
|19.10.2017
|Был в запасе
|Вардар (Скопье)
|0:6
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.09.2017
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Вардар (Скопье)
|90'
|14.09.2017
|1' -70'
|Вардар (Скопье)
|0:5
|Зенит (Санкт-Петербург)