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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Вардар
Реал Сосьедад - Вардар: обзор матча 02 ноября 2017
Реал Сосьедад
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
3 : 0
Завершен
Вардар
31'
Хуанми
69'
А. де ла Белья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вардар
ГОЛ! 2:0!
А. де ла Белья
69'
42'
Желтая карточка
О. Амбарцумян
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вардар
90
Филип Гачевски
ВР
8
Ваня Маркович
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
32
Дарко Глишич
ЦП
70
Джамбул Джигаури
ЦП
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Вардар
12
Игор Алексовски
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
23
Бесир Демири
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
33
Бесар Исени
ЦП
9
Деян Блажевски
ЦФ
4-1-2-2
28
Рульи
5
Субельдия
16
Навас
3
де ла Белья
26
Мартинес
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
5-1
90
Гачевски
8
Николов
19
Амбарцумян
32
Глишич
70
Джигаури
11
Барсегян
8
Маркович
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вардар
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
12
Игор Алексовски
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
23
Бесир Демири
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
33
Бесар Исени
ЦП
9
Деян Блажевски
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
12
Игор Алексовски
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
23
Бесир Демири
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
33
Бесар Исени
ЦП
9
Деян Блажевски
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Реал Сосьедад - Вардар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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