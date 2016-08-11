Артем Вяткин - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Вяткин
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Вяткин
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|9
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|85'
|15.04.2017
|1' -24'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|28.02.2017
|1' -69'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|01.10.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|29'
|18.09.2016
|1' -77'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Рубин (мол) (Казань)
|38' 57'
|10.09.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.08.2016
|1' -80'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|45'
|19.08.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|11.08.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)