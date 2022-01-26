Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серей Ди
Статистика
Серей Ди - статистика
Завершил карьеру
7 ноября 1984 (41), Абиджан
#20 | Полузащитник
179 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок африканских наций 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Кубок африканских наций 2019
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Кубок африканских наций 2017
Лига чемпионов 2017/2018
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кот-д'Ивуар
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Кот-д'Ивуар
0 : 0
26.01.2022
Египет
30' - 120'
Кубок африканских наций, 3 тур
Кот-д'Ивуар
4 : 1
20.01.2022
Алжир
69' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Кот-д'Ивуар
2 : 2
16.01.2022
Сьерра-Леоне
82' - 90'
Кубок африканских наций, 1 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
12.01.2022
Кот-д'Ивуар
71' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
Видео
Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Видео
Помощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
Видео
Талалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+