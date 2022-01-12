Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серей Ди - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Серей
    Фамилия Ди
    Команда Арау
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2022 30' -121' Кот-д'Ивуар 0:0
    (4:5)п    		 Египет
    20.01.2022 69' -90' Кот-д'Ивуар 4:1 Алжир
    16.01.2022 82' -90' Кот-д'Ивуар 2:2 Сьерра-Леоне
    12.01.2022 71' -90' Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар
    • Читайте нас: 
    11