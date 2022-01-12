Серей Ди - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Серей
|Фамилия
|Ди
|Команда
|Арау
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Серей
|Фамилия
|Ди
|Команда
|Арау
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2022
|30' -121'
|Кот-д'Ивуар
|0:0
(4:5)п
|Египет
|20.01.2022
|69' -90'
|Кот-д'Ивуар
|4:1
|Алжир
|16.01.2022
|82' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:2
|Сьерра-Леоне
|12.01.2022
|71' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Кот-д'Ивуар