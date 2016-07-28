Лукаш Покорны - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Покорны
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|85
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Покорны
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Слован (Либерец)
|63'
|24.11.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|Карабах (Агдам)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Слован (Либерец)
|25.08.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|87'
|18.08.2016
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|0:1
|Слован (Либерец)
|03.08.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Адмира (Модлинг)
|28.07.2016
|1' -90'
|Адмира (Модлинг)
|1:2
|Слован (Либерец)