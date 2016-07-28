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    Лукаш Покорны - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Лукаш
    Фамилия Покорны
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Вес 85
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 Слован (Либерец)
    63'
    24.11.2016 1' -90' Слован (Либерец) 3:0 Карабах (Агдам)
    03.11.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Слован (Либерец)
    25.08.2016 1' -90' Слован (Либерец) 3:0 АЕК (Ларнака)
    87'
    18.08.2016 1' -90' АЕК (Ларнака) 0:1 Слован (Либерец)
    03.08.2016 1' -90' Слован (Либерец) 2:0 Адмира (Модлинг)
    28.07.2016 1' -90' Адмира (Модлинг) 1:2 Слован (Либерец)
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