Ваня Маркович - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ваня
|Фамилия
|Маркович
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Ваня
|Фамилия
|Маркович
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вардар
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|Был в запасе
|Вардар (Скопье)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|23.11.2017
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Вардар (Скопье)
|02.11.2017
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Вардар (Скопье)
|19.10.2017
|Был в запасе
|Вардар (Скопье)
|0:6
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.09.2017
|85' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Вардар (Скопье)
|14.09.2017
|Был в запасе
|Вардар (Скопье)
|0:5
|Зенит (Санкт-Петербург)