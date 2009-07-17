Дмитрий Воробей - статистика
#58 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Воробей
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Воробей
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|6
|1
|0
|2
|0
|Мариуполь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.05.2010
|81' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|26.09.2009
|1' -46'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|20.09.2009
|1' -55'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|29.08.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|43'
|22.08.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:3
|Черноморец (Одесса)
|40'
|08.08.2009
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|8'
|25.07.2009
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|17.07.2009
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Говерла (Ужгород)