Иван Мочинич - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Мочинич
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Мочинич
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|24.11.2016
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Рапид (Вена)
|03.11.2016
|1' -85'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рапид (Вена)
|60'
|20.10.2016
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.09.2016
|1' -67'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Рапид (Вена)
|15.09.2016
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:2
|Генк (Генк)