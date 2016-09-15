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    Иван Мочинич - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Иван
    Фамилия Мочинич
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 Был в запасе Рапид (Вена) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    24.11.2016 Был в запасе Генк (Генк) 1:0 Рапид (Вена)
    03.11.2016 1' -85' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рапид (Вена)
    60'
    20.10.2016 1' -90' Рапид (Вена) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    29.09.2016 1' -67' Атлетик (Бильбао) 1:0 Рапид (Вена)
    15.09.2016 1' -90' Рапид (Вена) 3:2 Генк (Генк)
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