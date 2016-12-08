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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Атлетик
Рапид - Атлетик: обзор матча 08 декабря 2016
Рапид
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
72'
Жоэлинтон
84'
Э. Саборит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Атлетик
Желтая карточка
М. Вебер
90'
+4
Желтая карточка
С. Ауэр
89'
88'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Жоэлинтон
84'
84'
ГОЛ! 1:1!
Э. Саборит
Пас отдал
А. Вильялибре
77'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
С. Мерино
74'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Х. Эрасо
ГОЛ! 1:0!
Жоэлинтон
72'
Замена
Л. Шауб
️️️️
К. Дибон
69'
64'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Рико
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Т. Корреа
58'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
М. Йелич
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
4
Томас Шраммель
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
16
Филипп Маликсек
ЦП
17
Кристофер Дибон
АП
24
Стефан Ауэр
ПП
28
Томи Корреа
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
17
Микель Рико
ПП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рапид
26
Иван Мочинич
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
34
Тамаш Санто
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-4-1-2
21
Кнофлах
6
Зоннляйтнер
28
Хофманн
8
Вебер
11
Посо
4
Шраммель
15
Граховац
16
Маликсек
24
Ауэр
17
Дибон
9
Йелич
28
Корреа
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
15
Леке
3
Этчейта
4
Саборит
5
Альварес
6
Весга
17
Рико
14
Эрасо
10
Муньяин
9
Уильямс
9
Мерино
9
Йелич
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
9
Йелич
17
Дибон
21
Шауб
21
Шауб
17
Дибон
28
Корреа
9
Квилитая
9
Квилитая
28
Корреа
17
Рико
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
17
Рико
14
Эрасо
14
Сусаета
14
Сусаета
14
Эрасо
9
Мерино
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Мерино
Остались в запасе
Рапид
Атлетик
26
Иван Мочинич
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
34
Тамаш Санто
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
26
Иван Мочинич
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
34
Тамаш Санто
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Рапид - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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