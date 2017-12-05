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Хамди Харбауи
Статистика
Хамди Харбауи - статистика
Завершил карьеру
5 января 1985 (41)
#99 | Нападающий
186 см
Тунис | Бельгия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Селтик
0 : 1
05.12.2017
Андерлехт
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Андерлехт
1 : 2
22.11.2017
Бавария
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
ПСЖ
5 : 0
31.10.2017
Андерлехт
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Андерлехт
0 : 3
27.09.2017
Селтик
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Бавария
3 : 0
12.09.2017
Андерлехт
84' - 90'
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