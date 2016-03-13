Семён Даценко - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Семён
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Даценко
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|72
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Семён
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Даценко
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:4
|Динамо (Киев)
|07.05.2016
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|5:0
|Металлист (Харьков)
|01.04.2016
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|8:1
|Металлист (Харьков)
|19.03.2016
|55' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:3
|Ворскла (Полтава)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)