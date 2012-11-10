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    Пелле Йенсен - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Пелле
    Фамилия Йенсен
    Команда Хоффенхайм
    Состав Молодежный
    Родной город Гамбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 мая 1992 (30 лет)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2013 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    07.12.2012 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 2:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    02.12.2012 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:4 Вердер (Бремен)
    18.11.2012 1' -77' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    77'
    10.11.2012 1' -90' Фортуна (Дюссельдорф) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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