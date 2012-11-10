Пелле Йенсен - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Пелле
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Пелле
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2013
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|07.12.2012
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:4
|Вердер (Бремен)
|18.11.2012
|1' -77'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|77'
|10.11.2012
|1' -90'
|Фортуна (Дюссельдорф)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)