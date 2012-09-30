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    Антонио Пальма - статистика

    #94 | Полузащитник
    Имя Антонио
    Фамилия Пальма
    Команда Циттаделла
    Состав Основной
    Родной город Монца
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 1994 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2013 71' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    27.04.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Болонья (Болонья)
    20.04.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    13.04.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    31.10.2012 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:0 Наполи (Неаполь)
    07.10.2012 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    30.09.2012 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:5 Торино (Турин)
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