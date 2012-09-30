Антонио Пальма - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Пальма
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1994 (29 лет)
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Пальма
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аталанта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2013
|71' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|27.04.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|20.04.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|13.04.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|31.10.2012
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|07.10.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:5
|Торино (Турин)