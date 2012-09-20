Харальд Пихлер - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Харальд
|Фамилия
|Пихлер
|Команда
|Грёдиг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клагенфурт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Харальд
|Фамилия
|Пихлер
|Команда
|Грёдиг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клагенфурт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|3
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -44'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|44'
|22.11.2012
|1' -83'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Рапид (Вена)
|65'
|09.11.2012
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:0
|Рапид (Вена)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|0:4
|Байер (Леверкузен)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Рапид (Вена)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Русенборг (Тронхейм)