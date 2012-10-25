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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Байер
Рапид - Байер: обзор матча 25 октября 2012
Рапид
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
0 : 4
Завершен
Байер
37'
Ф. Вольшайд
56'
Г. Кастро
59'
К. Беллараби
90+2'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Байер
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Г. Кастро
Пас отдал
Ж. Фернандес
Замена
Т. Шраммель
️️️️
Д. Алар
77'
70'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
М. Шимпельсбергер
️️️️
М. Илдиз
63'
60'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Шюррле
59'
ГОЛ! 0:3!
К. Беллараби
Пас отдал
А. Шюррле
56'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастро
Пас отдал
Л. Бендер
53'
Желтая карточка
Д. Швааб
Замена
Т. Бойд
️️️️
М. Хейккинен
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вольшайд
Пас отдал
Г. Кастро
10'
Замена
Л. Бендер
️️️️
М. Кадлец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
35
Жерсон
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
19
Кристофер Драцан
ЦП
23
Томас Прагер
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Петер Шоттель
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Рапид
1
Ян Новота
ВР
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Окан Айдын
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
4-5-1
31
Кенигсхофер
14
Кацер
35
Жерсон
6
Зоннляйтнер
28
Триммель
20
Илдиз
19
Драцан
23
Прагер
7
Куловиц
6
Хейккинен
19
Алар
3-2-3-1-1
1
Лено
2
Вольшайд
5
Швааб
2
Фридрих
3
Кадлец
21
Хосогаи
20
Шюррле
6
Рольфес
8
Кастро
38
Беллараби
11
Кисслинг
20
Илдиз
17
Шимпельсбергер
17
Шимпельсбергер
20
Илдиз
19
Алар
4
Шраммель
4
Шраммель
19
Алар
6
Хейккинен
13
Бойд
13
Бойд
6
Хейккинен
3
Кадлец
8
Бендер
8
Бендер
3
Кадлец
20
Шюррле
13
Хегелер
13
Хегелер
20
Шюррле
11
Кисслинг
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Кисслинг
Остались в запасе
Рапид
Байер
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Ян Новота
ВР
21
Луис Шауб
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Главный тренер
Петер Шоттель
9
Окан Айдын
ЦФ
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Ян Новота
ВР
21
Луис Шауб
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Остались в запасе
9
Окан Айдын
ЦФ
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Петер Шоттель
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Рапид - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Герхард Ханаппи
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