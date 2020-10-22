Дени Алар - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Дени
|Фамилия
|Алар
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зельтвег
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Дени
|Фамилия
|Алар
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зельтвег
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|2:2
|Мольде (Мольде)
|03.12.2020
|1' -77'
|Арсенал (Лондон)
|4:1
|Рапид (Вена)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|1:3
|Рапид (Вена)
|05.11.2020
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|4:3
|Дандолк (Дандолк)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Рапид (Вена)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Арсенал (Лондон)