Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дени Алар - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Дени
    Фамилия Алар
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Родной город Зельтвег
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 января 1990 (33 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 Был в запасе Рапид (Вена) 2:2 Мольде (Мольде)
    03.12.2020 1' -77' Арсенал (Лондон) 4:1 Рапид (Вена)
    26.11.2020 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 1:3 Рапид (Вена)
    05.11.2020 Был в запасе Рапид (Вена) 4:3 Дандолк (Дандолк)
    29.10.2020 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:0 Рапид (Вена)
    22.10.2020 Был в запасе Рапид (Вена) 1:2 Арсенал (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11