Жерсон - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Жерсон
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Рост
|186
|Имя
|Жерсон
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|22.11.2012
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Рапид (Вена)
|09.11.2012
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:0
|Рапид (Вена)
|25.10.2012
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:4
|Байер (Леверкузен)
|04.10.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Рапид (Вена)
|20.09.2012
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Русенборг (Тронхейм)