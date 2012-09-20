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    Жерсон - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Жерсон
    Фамилия Феррейра
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1992 (31 год)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 Металлист (Харьков)
    22.11.2012 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:2 Рапид (Вена)
    09.11.2012 1' -90' Байер (Леверкузен) 3:0 Рапид (Вена)
    25.10.2012 1' -90' Рапид (Вена) 0:4 Байер (Леверкузен)
    04.10.2012 1' -90' Металлист (Харьков) 2:0 Рапид (Вена)
    20.09.2012 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Русенборг (Тронхейм)
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