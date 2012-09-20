Камиль Нурахмадов - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Камиль
|Фамилия
|Нурахмадов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1991 (31 год)
|Имя
|Камиль
|Фамилия
|Нурахмадов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|22.11.2012
|Был в запасе
|Нефтчи (Баку)
|1:1
|Партизан (Белград)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Рубин (Казань)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:0
|Нефтчи (Баку)
|04.10.2012
|1' -46'
|Нефтчи (Баку)
|1:3
|Интер (Милан)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|0:0
|Нефтчи (Баку)