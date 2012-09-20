Флавиньо - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Флавио Алекс
|Фамилия
|Валенсио
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Флавио Алекс
|Фамилия
|Валенсио
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|22.11.2012
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|1:1
|Партизан (Белград)
|10' 68'
|08.11.2012
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Рубин (Казань)
|25.10.2012
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Нефтчи (Баку)
|04.10.2012
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|1:3
|Интер (Милан)
|20.09.2012
|1' -78'
|Партизан (Белград)
|0:0
|Нефтчи (Баку)