Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лучан Филип - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Лучан
    Фамилия Филип
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Крайова
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 сентября 1990 (32 года)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 4 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -78' ФКСБ (Бухарест) 0:2 Динамо (Киев)
    27.11.2014 1' -90' Ольборг (Ольборг) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    60'
    06.11.2014 1' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:2 ФКСБ (Бухарест)
    90' 61'
    23.10.2014 89' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:1 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    02.10.2014 Был в запасе Динамо (Киев) 3:1 ФКСБ (Бухарест)
    18.09.2014 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 6:0 Ольборг (Ольборг)
    • Читайте нас: 
    11