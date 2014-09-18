Лучан Филип - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Лучан
|Фамилия
|Филип
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Имя
|Лучан
|Фамилия
|Филип
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|4
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -78'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:2
|Динамо (Киев)
|27.11.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|60'
|06.11.2014
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|90' 61'
|23.10.2014
|89' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|18.09.2014
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|6:0
|Ольборг (Ольборг)