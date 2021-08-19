Бьорн Энгелс - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Бьорн
|Фамилия
|Энгелс
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Бьорн
|Фамилия
|Энгелс
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Антверпен
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|57' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|1:0
|Олимпиакос (Пирей)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|0:3
|Фенербахче (Стамбул)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|26.08.2021
|1' -91'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
(3:2)п
|Омония (Никосия)
|86'
|19.08.2021
|1' -77'
|Омония (Никосия)
|4:2
|Антверпен (Антверпен)