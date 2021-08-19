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    Бьорн Энгелс - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Бьорн
    Фамилия Энгелс
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Антверпен 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 57' -90' Антверпен (Антверпен) 1:0 Олимпиакос (Пирей)
    04.11.2021 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 0:3 Фенербахче (Стамбул)
    21.10.2021 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:2 Антверпен (Антверпен)
    26.08.2021 1' -91' Антверпен (Антверпен) 2:0
    (3:2)п    		 Омония (Никосия)
    86'
    19.08.2021 1' -77' Омония (Никосия) 4:2 Антверпен (Антверпен)
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