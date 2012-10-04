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    Рубен Феррейра - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Рубен
    Фамилия Феррейра
    Команда Маритиму
    Состав Основной
    Родной город Фуншал
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 1990 (33 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маритиму 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 Был в запасе Маритиму (Фуншал) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    23.11.2012 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:1 Маритиму (Фуншал)
    08.11.2012 1' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Маритиму (Фуншал)
    25.10.2012 1' -90' Маритиму (Фуншал) 1:1 Бордо (Бордо)
    36'
    04.10.2012 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:0 Маритиму (Фуншал)
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