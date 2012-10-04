Рубен Феррейра - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маритиму
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|Был в запасе
|Маритиму (Фуншал)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|23.11.2012
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Маритиму (Фуншал)
|08.11.2012
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Маритиму (Фуншал)
|25.10.2012
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|36'
|04.10.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Маритиму (Фуншал)