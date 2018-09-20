Питер Геркенс - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Питер
|Фамилия
|Геркенс
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Питер
|Фамилия
|Геркенс
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|08.11.2018
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Андерлехт (Брюссель)
|25.10.2018
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|04.10.2018
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Спартак Тр (Трнава)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)