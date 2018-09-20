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    Питер Геркенс - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Питер
    Фамилия Геркенс
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 1' -90' Динамо (Загреб) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    08.11.2018 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 2:0 Андерлехт (Брюссель)
    25.10.2018 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    04.10.2018 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:2 Динамо (Загреб)
    20.09.2018 Был в запасе Спартак Тр (Трнава) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
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