Йеспер Йоргенсен - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Йоргенсен
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Йоргенсен
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|Был в запасе
|Маритиму (Фуншал)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|23.11.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|08.11.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|19'
|25.10.2012
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|20.09.2012
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|4:0
|Брюгге (Брюгге)