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    Йеспер Йоргенсен - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Йеспер
    Фамилия Йоргенсен
    Команда Зюлте-Варегем
    Состав Основной
    Родной город Варде
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 мая 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 Был в запасе Маритиму (Фуншал) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    23.11.2012 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:2 Бордо (Бордо)
    08.11.2012 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    19'
    25.10.2012 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Брюгге (Брюгге)
    20.09.2012 1' -90' Бордо (Бордо) 4:0 Брюгге (Брюгге)
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