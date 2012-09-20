Салим Сиссе - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Салим
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Массимина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Салим
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Массимина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академика
|6
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|71' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|70' -90'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|08.11.2012
|1' -84'
|Академика (Коимбра)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|25.10.2012
|60' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Академика (Коимбра)
|85'
|04.10.2012
|1' -58'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Хапоэль (Тель-Авив)
|47'
|20.09.2012
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Академика (Коимбра)
|19' 50'