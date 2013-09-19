Эмре Гюрал - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Гюрал
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Гюрал
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2014
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|20.02.2014
|1' -56'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|13.12.2013
|86' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|24.10.2013
|80' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Легия (Варшава)
|90'
|19.09.2013
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)