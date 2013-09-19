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    Эмре Гюрал - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Эмре
    Фамилия Гюрал
    Команда Анкарагюджю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 апреля 1989 (33 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Трабзонспор 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2014 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 0:2 Ювентус (Турин)
    20.02.2014 1' -56' Ювентус (Турин) 2:0 Трабзонспор (Трабзон)
    13.12.2013 86' -90' Лацио (Рим) 0:0 Трабзонспор (Трабзон)
    24.10.2013 80' -90' Трабзонспор (Трабзон) 2:0 Легия (Варшава)
    90'
    19.09.2013 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 1:2 Трабзонспор (Трабзон)
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