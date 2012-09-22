|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2012
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.11.2012
|82' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|02.11.2012
|83' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|06.10.2012
|73' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|29.09.2012
|83' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|5'
|22.09.2012
|90' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)