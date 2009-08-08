Тинга - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Пауло Сезар
|Фамилия
|Фонсека
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1978 (45 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Имя
|Пауло Сезар
|Фамилия
|Фонсека
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1978 (45 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2010
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|4:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|30.10.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:0
|Герта (Берлин)
|03.10.2009
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|26.09.2009
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|0:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|19.09.2009
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|12.09.2009
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:5
|Бавария (Мюнхен)
|22.08.2009
|1' -4'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|15.08.2009
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|4:1
|Боруссия (Дортмунд)
|08.08.2009
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Кельн (Кельн)