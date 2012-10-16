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    Адам Йоханссон - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Адам
    Фамилия Йоханссон
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Родной город Гетеборг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швеция 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2013 Был в запасе Португалия 1:0 Швеция
    15.10.2013 Был в запасе Швеция 3:5 Германия
    11.10.2013 Был в запасе Швеция 2:1 Австрия
    10.09.2013 1' -90' Казахстан 0:1 Швеция
    06.09.2013 Был в запасе Ирландия 1:2 Швеция
    16.10.2012 Был в запасе Германия 4:4 Швеция
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