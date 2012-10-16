Адам Йоханссон - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Йоханссон
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Йоханссон
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2013
|Был в запасе
|Португалия
|1:0
|Швеция
|15.10.2013
|Был в запасе
|Швеция
|3:5
|Германия
|11.10.2013
|Был в запасе
|Швеция
|2:1
|Австрия
|10.09.2013
|1' -90'
|Казахстан
|0:1
|Швеция
|06.09.2013
|Был в запасе
|Ирландия
|1:2
|Швеция
|16.10.2012
|Был в запасе
|Германия
|4:4
|Швеция