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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Австрия
Швеция - Австрия: обзор матча 11 октября 2013
Швеция
11.10.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
2 : 1
Завершен
Австрия
56'
М. Ольссон
86'
З. Ибрагимович
29'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Австрия
Желтая карточка
З. Ибрагимович
90'
+3
90'
Красная карточка
М. Арнаутович
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Чельстрем
86'
Замена
П. Вернблум
️️️️
А. Свенссон
81'
80'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Янко
74'
Замена
А. Вайманн
️️️️
М. Харник
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Р. Эльм
73'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
М. Лустиг
66'
64'
Замена
К. Ляйтгеб
️️️️
З. Юнузович
ГОЛ! 1:1!
М. Ольссон
Пас отдал
З. Ибрагимович
56'
55'
Желтая карточка
М. Янко
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
Пас отдал
М. Янко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
6
Расмус Эльм
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Александер Качаниклич
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
10
Златко Юнузович
ЦП
11
Мартин Харник
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
0
Вели Кавлак
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
0
Филипп Хозинер
ЦФ
4-1-3-2
1
Исакссон
2
Лустиг
18
Ольссон
3
Антонссон
0
Нильссон
6
Эльм
7
Ларссон
11
Качаниклич
8
Свенссон
11
Элмандер
10
Ибрагимович
3-2-1-3
1
Альмер
3
Драгович
15
Предль
4
Погатец
2
Гарич
5
Фукс
10
Юнузович
7
Арнаутович
21
Янко
11
Харник
8
Свенссон
16
Вернблум
16
Вернблум
8
Свенссон
2
Лустиг
21
Дурмаз
21
Дурмаз
2
Лустиг
6
Эльм
9
Чельстрем
9
Чельстрем
6
Эльм
10
Юнузович
18
Ляйтгеб
18
Ляйтгеб
10
Юнузович
21
Янко
10
Иваншиц
10
Иваншиц
21
Янко
11
Харник
23
Вайманн
23
Вайманн
11
Харник
Остались в запасе
Швеция
Австрия
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
0
Вели Кавлак
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
20
Ола Тойвонен
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
0
Вели Кавлак
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Швеция - Австрия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Френдс Арена
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