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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Швеция
Казахстан - Швеция: обзор матча 10 сентября 2013
Казахстан
10.09.2013, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
0 : 1
Завершен
Швеция
1'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Швеция
Замена
А. Щеткин
️️️️
С. Хижниченко
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Экдаль
87'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
А. Свенссон
Желтая карточка
В. Дмитренко
84'
81'
Замена
Т. Хюсен
️️️️
Й. Элмандер
Замена
М. Хайруллин
️️️️
М. Байжанов
77'
70'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
С. Хижниченко
60'
1'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Качаниклич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
19
Анатолий Богданов
ЦП
0
Валерий Коробкин
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
16
Андрей Финонченко
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Александер Качаниклич
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
13
Захар Коробов
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
7
Игорь Юрин
ЦП
10
Константин Энгель
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
4-1-3-2
22
Сидельников
18
Шомко
0
Дмитренко
3
Гурман
3
Кислицын
6
Нурдаулетов
19
Богданов
0
Коробкин
15
Байжанов
20
Хижниченко
16
Финонченко
4-4-2
1
Исакссон
0
Нильссон
3
Антонссон
18
Ольссон
18
Йоханссон
8
Свенссон
13
Экдаль
7
Ларссон
11
Качаниклич
10
Ибрагимович
11
Элмандер
15
Байжанов
10
Хайруллин
10
Хайруллин
15
Байжанов
20
Хижниченко
23
Щеткин
23
Щеткин
20
Хижниченко
7
Ларссон
21
Дурмаз
21
Дурмаз
7
Ларссон
8
Свенссон
9
Чельстрем
9
Чельстрем
8
Свенссон
11
Элмандер
0
Хюсен
0
Хюсен
11
Элмандер
Остались в запасе
Казахстан
Швеция
13
Захар Коробов
ЦЗ
7
Игорь Юрин
ЦП
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
10
Константин Энгель
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
13
Захар Коробов
ЦЗ
7
Игорь Юрин
ЦП
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
10
Константин Энгель
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Казахстан - Швеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Астана Арена
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