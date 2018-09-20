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    Гиоргос Василиу - статистика

    #88 | Защитник
    Имя Гиоргос
    Фамилия Василиу
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июня 1984 (38 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 1' -90' Марсель (Марсель) 1:3 Аполлон (Лимассол)
    29.11.2018 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 2:0 Лацио (Рим)
    08.11.2018 1' -90' Аполлон (Лимассол) 2:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    25.10.2018 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 2:0 Аполлон (Лимассол)
    20.09.2018 1' -90' Лацио (Рим) 2:1 Аполлон (Лимассол)
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