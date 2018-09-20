Гиоргос Василиу - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Гиоргос
|Фамилия
|Василиу
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Гиоргос
|Фамилия
|Василиу
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:3
|Аполлон (Лимассол)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|2:0
|Лацио (Рим)
|08.11.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|25.10.2018
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Аполлон (Лимассол)
|20.09.2018
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)