Бурим Кукели - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Бурим
|Фамилия
|Кукели
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джяковица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1984 (39 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Бурим
|Фамилия
|Кукели
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джяковица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1984 (39 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|5
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -90'
|Османлыспор (Анкара)
|2:0
|Цюрих (Цюрих)
|90'
|24.11.2016
|1' -79'
|Цюрих (Цюрих)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|03.11.2016
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|0:0
|ФКСБ (Бухарест)
|29.09.2016
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Османлыспор (Анкара)
|45'
|15.09.2016
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|65'