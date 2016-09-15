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    Бурим Кукели - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Бурим
    Фамилия Кукели
    Команда Сьон
    Состав Основной
    Родной город Джяковица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1984 (39 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 5 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 1' -90' Османлыспор (Анкара) 2:0 Цюрих (Цюрих)
    90'
    24.11.2016 1' -79' Цюрих (Цюрих) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    03.11.2016 1' -90' Цюрих (Цюрих) 0:0 ФКСБ (Бухарест)
    29.09.2016 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Османлыспор (Анкара)
    45'
    15.09.2016 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    65'
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