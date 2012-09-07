Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тихон Сисов - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Тихон
    Фамилия Сисов
    Команда Нымме Калью
    Состав Основной
    Родной город Таллинн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2013 Был в запасе Эстония 2:0 Андорра
    22.03.2013 Был в запасе Нидерланды 3:0 Эстония
    16.10.2012 1' -90' Андорра 0:1 Эстония
    12.10.2012 1' -90' Эстония 0:1 Венгрия
    11.09.2012 Был в запасе Турция 3:0 Эстония
    07.09.2012 Был в запасе Эстония 0:2 Румыния
    • Читайте нас: 
    11