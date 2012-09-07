Тихон Сисов - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Тихон
|Фамилия
|Сисов
|Команда
|Нымме Калью
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Тихон
|Фамилия
|Сисов
|Команда
|Нымме Калью
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эстония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.03.2013
|Был в запасе
|Эстония
|2:0
|Андорра
|22.03.2013
|Был в запасе
|Нидерланды
|3:0
|Эстония
|16.10.2012
|1' -90'
|Андорра
|0:1
|Эстония
|12.10.2012
|1' -90'
|Эстония
|0:1
|Венгрия
|11.09.2012
|Был в запасе
|Турция
|3:0
|Эстония
|07.09.2012
|Был в запасе
|Эстония
|0:2
|Румыния