Маттиас Линдстрем - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Линдстрем
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Линдстрем
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хельсингборг
|5
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2012
|1' -68'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|1:3
|Леванте (Валенсия)
|09.11.2012
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:2
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|59' 28'
|25.10.2012
|1' -46'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|04.10.2012
|1' -78'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|52'
|20.09.2012
|1' -73'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Хельсингборг (Хельсингборг)