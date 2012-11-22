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Кристоффер Андерссон
Статистика
Кристоффер Андерссон - статистика
Завершил карьеру
22 октября 1978 (47), Нибро
#21 | Защитник
173 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хельсингборг
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Хельсингборг
1 : 3
22.11.2012
Леванте
1' - 25'
Лига Европы, 4 тур
Ганновер-96
3 : 2
09.11.2012
Хельсингборг
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Хельсингборг
1 : 2
25.10.2012
Ганновер-96
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Хельсингборг
2 : 2
04.10.2012
Твенте
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Леванте
1 : 0
20.09.2012
Хельсингборг
1' - 90'
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