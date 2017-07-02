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Марсело Диас
Статистика
Марсело Диас - статистика
Завершил карьеру
30 декабря 1986 (39), Сантьяго де Чили
#21 | Полузащитник
166 см
Чили
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Кубок конфедераций 2017
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Кубок Америки 2016
Лига Европы 2016/2017
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Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чили
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок конфедераций, Финал
Чили
0 : 1
02.07.2017
Германия
1' - 53'
Кубок конфедераций, 1/2 финала
Португалия
0 : 0
28.06.2017
Чили
1' - 90'
Кубок конфедераций, 3 тур
Чили
1 : 1
25.06.2017
Австралия
82' - 90'
Кубок конфедераций, 3 тур
Чили
1 : 1
25.06.2017
Австралия
1' - 82'
Кубок конфедераций, 2 тур
Германия
1 : 1
22.06.2017
Чили
1' - 90'
Кубок конфедераций, 1 тур
Камерун
0 : 2
18.06.2017
Чили
Был в запасе
Кубок конфедераций, 1 тур
Камерун
0 : 2
18.06.2017
Чили
1' - 90'
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