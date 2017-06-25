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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Чили - Австралия
Чили - Австралия: обзор матча 25 июня 2017
Чили
25.06.2017, воскресенье, 18:00
Кубок конфедераций, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Австралия
67'
М. Родригес
42'
Д. Тройси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Австралия
Замена
М. Диас
️️️️
Э. Варгас
82'
Желтая карточка
П. Эрнандес
75'
72'
Замена
Б. Райт
️️️️
Т. Сейнсбери
ГОЛ! 1:1!
М. Родригес
Пас отдал
Э. Варгас
67'
62'
Замена
Д. Макларен
️️️️
Т. Юрич
Желтая карточка
А. Видаль
57'
57'
Замена
М. Леки
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Ч. Арангис
46'
Замена
М. Родригес
️️️️
Х. Фуэнсалида
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Бехич
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тройси
Пас отдал
Р. Крузе
33'
Желтая карточка
Т. Кэхилл
31'
Желтая карточка
Д. Тройси
21'
Желтая карточка
М. Луонго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
7
Франсиско Сильва
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Трент Сейнсбери
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
19
Райан МакГован
ПЗ
14
Джеймс Тройси
ЛП
22
Джексон Ирвин
ЦП
4
Тим Кэхилл
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
9
Томи Юрич
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Чили
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
17
Леонардо Валенсия
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
Австралия
12
Митчелл Лангерак
ВР
18
Дэнни Вукович
ВР
3
Алекс Герсбах
ЛЗ
6
Дилан МакГован
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
15
Джеймс Джегго
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
23
Том Рогич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
3-2-3-2
1
Браво
2
Мена
18
Хара
4
Исла
10
Диас
7
Сильва
8
Видаль
2
Фуэнсалида
20
Арангис
11
Варгас
10
Санчес
4-4-2
1
Райан
19
МакГован
20
Сейнсбери
5
Миллиган
16
Бехич
22
Ирвин
4
Кэхилл
8
Луонго
14
Тройси
9
Юрич
10
Крузе
2
Фуэнсалида
15
Родригес
15
Родригес
2
Фуэнсалида
20
Арангис
16
Эрнандес
16
Эрнандес
20
Арангис
4
Кэхилл
7
Леки
7
Леки
4
Кэхилл
20
Сейнсбери
8
Райт
8
Райт
20
Сейнсбери
9
Юрич
9
Макларен
9
Макларен
9
Юрич
Остались в запасе
Чили
Австралия
17
Леонардо Валенсия
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
21
Эдсон Пуч
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
3
Алекс Герсбах
ЛЗ
6
Дилан МакГован
ЦЗ
10
Айдин Хрустич
АП
12
Митчелл Лангерак
ВР
18
Дэнни Вукович
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
15
Джеймс Джегго
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
23
Том Рогич
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
17
Леонардо Валенсия
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
21
Эдсон Пуч
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
Остались в запасе
3
Алекс Герсбах
ЛЗ
6
Дилан МакГован
ЦЗ
10
Айдин Хрустич
АП
12
Митчелл Лангерак
ВР
18
Дэнни Вукович
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
15
Джеймс Джегго
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
23
Том Рогич
АП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Чили - Австралия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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