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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Камерун - Чили
Камерун - Чили: обзор матча 18 июня 2017
Камерун
18.06.2017, воскресенье, 21:00
Кубок конфедераций, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Чили
81'
А. Видаль
90+1'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Чили
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Варгас
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Ф. Ангисса
89'
Замена
М. Нгамале
️️️️
С. Сиани
86'
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
А. Санчес
71'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
Ч. Арангис
66'
Желтая карточка
Г. Хара
64'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Х. Фуэнсалида
58'
Замена
А. Санчес
️️️️
Э. Пуч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Франк Ангисса
ЦП
15
Себастьен Сиани
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
11
Кристиан Бассогог
ПП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
10
Марсело Диас
ОП
21
Эдсон Пуч
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Камерун
23
Жоржес Бокве
ВР
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Люсьен Овона
ЦЗ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
14
Жорж Манджек
ЦП
11
Оливер Бумал
ЦФ
9
Жак Зуа
ЦФ
18
Роберт Тамбе
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Чили
2
Кристофер Тосельи
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
17
Леонардо Валенсия
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
4-4-1-1
1
Ондоа
2
Мабука
5
Нгаду-Нгаджуй
19
Фай
4
Тейку
8
Ангисса
15
Сиани
17
Джум
11
Бассогог
8
Муканджо
10
Абубакар
2-2-5-1
3
Эррера
4
Исла
18
Хара
17
Медель
10
Диас
21
Пуч
2
Фуэнсалида
20
Арангис
8
Видаль
15
Босежур
11
Варгас
15
Сиани
19
Нгамале
19
Нгамале
15
Сиани
8
Ангисса
14
Манджек
14
Манджек
8
Ангисса
2
Фуэнсалида
17
Валенсия
17
Валенсия
2
Фуэнсалида
20
Арангис
7
Сильва
7
Сильва
20
Арангис
21
Пуч
10
Санчес
10
Санчес
21
Пуч
Остались в запасе
Камерун
Чили
11
Оливер Бумал
ЦФ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Люсьен Овона
ЦЗ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
9
Жак Зуа
ЦФ
18
Роберт Тамбе
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
22
Анхело Сагаль
ЦФ
2
Кристофер Тосельи
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
11
Оливер Бумал
ЦФ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Люсьен Овона
ЦЗ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
9
Жак Зуа
ЦФ
18
Роберт Тамбе
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
22
Анхело Сагаль
ЦФ
2
Кристофер Тосельи
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Камерун - Чили
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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