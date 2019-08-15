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Луис Састре
Статистика
Луис Састре - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1986 (40), Биниссалем
#22 | Полузащитник
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Гент
3 : 0
15.08.2019
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
1 : 1
08.08.2019
Гент
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Левски
0 : 4
01.08.2019
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
3 : 0
25.07.2019
Левски
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Петрокуб
0 : 1
18.07.2019
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
АЕК
1 : 0
11.07.2019
Петрокуб
1' - 90'
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